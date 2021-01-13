النشرة المرورية: سيولة بشوارع بالجيزة وكثافات بدائرى بسوس والمرج

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرور بالراديو 9090، إن الحركة المرورية اليوم الأربعاء، مع بداية فترة الذروة المسائية، تشهد معدلات تتجاوز بين 60 إلى 65%، وسط انتشار الخدمات المرورية التابعة للإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور.





وأوضح صابر خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت، أن أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، أنهت استعداداتها لتأمين بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 من خلال خطة أمنية شاملة ومحكمة.

وتشمل الخطة الأمنية رفع درجة الاستعداد من خلال الانتشار الأمنى المكثف بمحيط الملاعب والصالات التى ستشهد فعاليات البطولة، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية، لتسيير الحركة المرورية بالطرق لتحقيق السيولة المرورية وتمكين الفرق المتنافسة من الوصول إلى الملاعب فى سهولة ويسر.

وتابع صابر: بالنسبة لمحافظات الوجه البحرى، فتشهد محافظة الإسكندرية، ارتفاع الأحجام المرورية عند مطلع كوبرى محرم بك المتجه للكورنيش، وكذلك بمحور أبو قير، عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وأشار صابر إلى أن مدينة المنصورة تشهد ارتفاع الأحجام بشارع المشاية، فيما تشهد بورسعيد بعض الأحجام فى شارع سعد زغلول المتجه لميدان المنشية، فيما تشهد باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى معدلات مرضية فى حركة السير.

وأكد أن بعض قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تشهد بعض أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها أعلى مناطق بسوس والأتوستراد والمرج.

وواصل محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، حديثه بالقول: "محافظة الجيزة معظم المحاور فيها تعمل بشكل طبيعى، وسط انتشار الخدمات المرورية للإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد عامر، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من السيارات فى فترة الذروة المسائية".

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة، فتشهد اليوم بعض الأحجام المرتفعة نسبيا، خاصة فى شارع الأزهر، حيث يفضل سلوك طريق بورسعيد، كما أنها نتيجة أعمال تطوير محور الفردوس، فالقادم من كوبرى العروبة وأرض المعارض ومتجه لمحور صلاح سالم، يفضل سلوك محور النصر.

كما نصح صابر، بتجنب محور الفنجرى، واستبداله بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، وأيضا كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو حيث يشهدان أحجام متفرقة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس وكبرى الساحل فى التنقل بين القاهرة والجيزة.

وأشار صابر للقادم من جرى العيون ومتجه لمطلع كوبرى السيدة عائشة، بأن هناك أعمال تنفيذ قرارات إزالة لمنطقة عشوائية، لذا يفضل سلوك طريق الملك الصالح.