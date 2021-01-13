المعاهد الأزهرية تقرر تعديل درجة النجاح والرسوب بالمواد الثقافية بالثانوية

اعتمد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ صالح عباس، قرار المجلس الأعلى للأزهر الشريف بشأن تعديل درجة النجاح الصغرى في المواد الثقافية بالمرحلة الثانوية الأزهرية لتكون بنسبة 50% من الدرجة النهائية لكل مادة بدلا من 40 % وذلك اعتبارا من العام الدراسي الجاري للصفين الأول والثاني والمستجدين فقط بالصف الثالث بقسميه العلمي والأدبي.
كما تقرر - وفقا لقرار رئيس قطاع المعاهد الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم - اعتبار مادة الحاسب الآلي المقررة على الطلاب المقيدين بقسم العلوم الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية مادة رسوب ونجاح لا تضاف للمجموع اعتبارا من العام الدراسي الحالي.
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