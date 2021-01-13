الرئيس السيسي يبحث مع "سيمنز" إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذى لشركة "سيمنز"، والدكتور رولاند بوش نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الاتفاق النهائى لقيام شركة "سيمنز" العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع بمصر بإجمالى أطوال حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، وذلك بدءاً بالتنفيذ الفورى لمشروع الخط، الذى سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد 15 محطة، بطول 460 كم، حيث يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها سنتين.