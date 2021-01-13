قبل انطلاق البطولة بساعات.. مطار القاهرة يرحل لاعبًا أمريكيًا | لهذا السبب

رفضت سلطات مطار القاهرة الدولي، دخول لاعب كرة يد أمريكي الجنسية إلى البلاد، وذلك بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي أثبتت التحاليل التي أجراها داخل المطار بعد وصوله إيجابية إصابته بالفيروس.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن جوليان دونالد لاعب المنتخب الامريكي والبالغ من العمر 27 عاما، وصل بمفرده على متن رحلة طيران لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت، وكان يحمل تحليل PCR سلبي، إلا أن بإجراء سلطات الحجر الصحي بالمطار الفحص الظاهري عليه فور وصوله، تبين ارتفاع درجة حرارته، وبعمل مسحة سريعة له بالمطار تبين أنه مصاب بالفيروس، علي الفور تم عمل مسحة ثانية له، وتم ارسالها إلى المعامل خارج المطار وبعد ساعتين أكدت المعامل ايجابية التحليل.

على الفور، قررت سلطات مطار القاهرة، إعادة ترحيل اللاعب مرة أخرى علي الطائرة الألمانية المتجهة إلى فرانكفورت، حيث تزامن وصول اللاعب قبل موعد وصول المنتخب الأمريكي لكرة اليد والذي انسحب بعد تسجيل إصابات بين صفوف الفريق، لينسحب من بطولة كأس العالم الذي تستضيفها مصر وتنطلق فعالياتها اليوم الأربعاء، وتستمر حتى31 يناير الجاري، مع إتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.