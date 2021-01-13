لجنة الإعلام بـ"قومي المرأة": نعكف على إعداد كود أخلاقي لوسائل التواصل الاجتماعي

عقدت لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة، اجتماعها الدوري، الأربعاء، برئاسة الدكتورة سوزان القليني، عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وصرحت الدكتورة سوزان القليني، بأن الاجتماع ناقش تقييم الفعاليات التي نفذتها اللجنة خلال حملة ال ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي شملت ثلاث ندوات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما ناقشت اللجنة التكليف الخاص بإعداد الكود الأخلاقي لوسائل التواصل الاجتماعي على غرار "الكود الإعلامي" الذي أعدته اللجنة من قبل وهو كود الهدف الرئيسي منه هو كيفية نشر ثقافة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدى السيدات والخروج بمقترحات ترفع الي البرلمان بشأن سن تشريعات منظمة لوسائل التواصل الاجتماعي واستخداماته ومناهضة العنف والابتزاز وكافة الجرائم الإلكترونية التي تتعرض لها المرأة من خلال الاستخدام الخاطئ وغير المرشد لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت القليني أن اعداد الكود الأخلاقي يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للجنة الاعلام بالمجلس التي تكافح كافة أشكال العنف والإساءة لصورة المرأة المصرية عبر كافة وسائل الاعلام ، مضيفة أنه من المنتظر ان يصدر الكود الأخلاقي الجديد لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر مارس القادم وهو شهر أعياد المرأة والأم.