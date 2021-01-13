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أهم الأخبار.. موجة أمطار تضرب البلاد 6 أيام.. مصر للطيران تبدأ تشغيل رحلاتها الجوية إلى قطر.. إعدام أول امرأة بأمريكا

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نشر موقع دوت الخليج، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الحكومة: انخفاض أسعار المستلزمات الطبية بما فيها الكمامات والمطهرات

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا.. التفاصيل هنا

مصر للطيران تبدأ تشغيل أولى رحلاتها الجوية إلى قطر الاثنين المقبل

أعلن الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة ستبدأ في تشغيل أولى رحلاتها الجوية المنتظمة إلى قطر  يوم الاثنين القادم الموافق 18 يناير الجاري، بمعدل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة.. التفاصيل هنا

هيئة الأرصاد: موجة أمطار تضرب البلاد لمدة 6 أيام

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من غدا الخميس، موجة غير مستقرة جديدة تضرب البلاد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وموجة أمطار مصحوبة برياح مثيرة للرمال.. التفاصيل هنا

إعدام أول امرأة في أمريكا بقرار من المحكمة العليا.. فماذا كانت جريمتها

قرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، تنفيذ حكم الإعدام بحق امرأة قتلت شخصًا منذ 16 سنة، وذلك بعدما ألغت قرارًا يوقف تنفيذ حكم الإعدام بالمدانة.. التفاصيل هنا

خبير أمن معلومات عن تحديثات واتسآب: "الكل متخيل إن محدثاته مع سوسو وميمي هتنزل بوستات"

عقب المهندس وليد حجاج ، خبير أمن المعلومات ، حول إعلان " واتس أب " عن تحديث جديد يتيح تداول المعلومات مع " فيس بوك " ، قائلًا : " أن ما يتم على مواقع التواصل الاجتماعي ، هو جمع البيانات وليس الملفات ".. التفاصيل هنا

أفضل 4 تطبيقات لاستعادة هاتفك الأندرويد المسروق.. فيفو تكشف مواصفات هاتف Vivo Y31 ببطارية كبيرة

نشر موقع «دوت الخليج» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.. التفاصيل هنا

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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