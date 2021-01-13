نشر موقع دوت الخليج، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
الحكومة: انخفاض أسعار المستلزمات الطبية بما فيها الكمامات والمطهرات
مصر للطيران تبدأ تشغيل أولى رحلاتها الجوية إلى قطر الاثنين المقبل
هيئة الأرصاد: موجة أمطار تضرب البلاد لمدة 6 أيام
إعدام أول امرأة في أمريكا بقرار من المحكمة العليا.. فماذا كانت جريمتها
خبير أمن معلومات عن تحديثات واتسآب: "الكل متخيل إن محدثاته مع سوسو وميمي هتنزل بوستات"
أفضل 4 تطبيقات لاستعادة هاتفك الأندرويد المسروق.. فيفو تكشف مواصفات هاتف Vivo Y31 ببطارية كبيرة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. موجة أمطار تضرب البلاد 6 أيام.. مصر للطيران تبدأ تشغيل رحلاتها الجوية إلى قطر.. إعدام أول امرأة بأمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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