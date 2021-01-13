نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات التي تهم جميع شرائح المجتمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رغبتها في الإنضمام لعضوية لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، مؤكده أن قطاع الاتصالات في الوقت الحالي من أهم القطاعات التي تهم جميع شرائح المجتمع.

وأضافت "عبدالناصر" في تصريحات لها، اليوم الأربعاء، أن مِصر قادمة علي الدخول في مرحلة التحول الرقمي، لافتة إلي أنه منذ أن حدثت جائحة كورونا وأصبح لدينا مشاكل كثيرة، موضحة أن ذلك يرجع إلى الاعتماد بصورة كليه علي تنفيذ كافة الخدمات عن بُعد أو ما يمكن تسميته بـ " خدمات الأون لاين".

وأكدت النائبة، أن كافة الشعب بجميع طبقاته المختلفة يمارسون التعليم عن بُعد وبحاجه إلى أن يكون هناك خدمة انترنت جيدة وبأسعار في متناول الجميع، مشيرة إلى أن استخدام التليفون المحمول لم يعُد رفاهية وإنما أصبح من ضرورات الحياة ونحتاج إلى أن يكون لدينا شبكات جيدة تستطيع تغطية جميع المناطق وليس فقط المناطق المهمة والكبيره وإنما جميع المحافظات بكل القري.

وأشارت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إلي أننا لم نعُد نمتلك رفاهية الاتصال بالعالم من عدمها وإنما أصبح أمرا ضروريًا، متابعة: "طموحاتي أن يكون كل منزل في مصر يمتلك خدمة جيدة للاتصالات والإنترنت ويستطيع الدخول علي بوابة الحكومة الإلكترونية، والتعليم عن بعد، وعند تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يستطيع كل مواطن أن يعرف ملفه الصحي وكافة المستشفيات المتاحة من حيث الأماكن وعدد الأسِرة الخالية.

وأكدت "عبدالناصر" أن هذه الطموحات من الممكن أن تساهم في حل كثير من المشاكل التي نواجهها في حياتنا اليومية وستتمكن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أن يكون لها دورًا بارزًا في في حل هذة المشاكل.

