موعد مباراة مانسشتر سيتي اليوم والتشكيل المتوقع

تقام اليوم الأربعاء مباراة تجمع بين فريق مانسشتر سيتي و فريق برايتون المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة ال8 في مسابقة الدوري الإنجليزي المقرر إقامتها علي ملعب "الأتحاد".

ويسعي كل من الفريقين الفوز اليوم وحصد الثلاث نقاط وكان اخر مواجهات فريق مانسشتر سيتي في كأس الأتحاد الإنجليزي كان امام فريق برمنغهام سيتي والتي انتهت بنتيجة 3/0 ،وكان اخر مواجهات فريق برايتون كان امام فريق نيوبورت كونتي في بطولة كأس الأتحاد الإنجليزي والتي انتهت بنتيجة 1/1.

ويسعى مدرب مانسشتر سيتي بيب جوارديولا لاستغلال حالة النشاط التى تميز بها الفريق فى مبارياته الأخيرة لاستمرار التقدم بجدول ترتيب البريميرليج في المقابل، يرغب فريق برايتون في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضاً وذلك من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وتعزيز مكانته في جدول المباريات.

وفي ظل صدارة الدوري للمان يونايتد الذي يحتل المركز الأول برصيد 36 من أصل 17 مباراة خاضها الفريق ،بينما يأتي في الوصيف فريق ليفربول برصيد 33 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها والذي يسعي لتصدر الدوري من جديد بعد تراجعه و انخفاض مستواه في المباريات السابقة حيث تلقي الفريق بعض الأنتقادات ولبعض الأعبين مثل فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني الذي وصفه الجمهور بالأناني.

تشكيل برايتون المتوقع

تشكيل مانسشتر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: كيباالدفاع: جيمس، روديجير، زوما، ألونسوخط الوسط: كانتي، ماونت، هافيرتزالهجوم: هودسون أودوي، جيرو، فيرنرإدرسون

كانسيلو، ستونز، دياز، ميندي، رودري، جوندوجان، سيلفا، دي بروين، ستيرلينج، خيسوس.

الجدير بالذكر أن فريق تشيلسي يعاني من غياب النجم الجديد حكيم زياش، وإمكانية عدم البدأ بالأمريكي العائد من الإصابة كريستيان بوليسيتش في التشكيل الأساسي.

وسيكون الوافد الألماني تيمو فيرنر أساسيا على الارجح في خط الوسط بجانب كانتي وماونت، على أن يشارك تيمو فيرنر على الجناح الأيسر ، وليس كمهاجم صريح بسبب الغيابات مع هودسون أودي في اليمين، حيث يتوقع أن يكون أوليفييه جيرو هو رأس الحربة الأساسي.

