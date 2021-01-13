الآن.. مواعيد مسلسل لؤلؤ على mbc العراق..تعرف عليها بالتفصيل

مواعيد مسلسل لؤلؤ على mbc العراق، يبحث العديد من المشاهدين عن مواعيد المسلسل بصفة مستمرة عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ما جعل المسلسل وأبطاله لن يفارقوا قائمة الأكثر بحثًا.

مواعيد مسلسل لؤلؤ على mbc العراق 2021

احتل مسلسل لؤلؤ للفنانة مي عمر "التريند" مع عرض الحلقة الأولى وحتى مرور أكثر من أسبوع على أحداث المسلسل التي جذبت قطاع كبير من مشاهدي الوطن العربي، ليحقق المسلسل نجاحًا ساحرًا في الحلقات الأولى، حيث ينتظر المشاهد الحلقة الجديدة بشوق.

يتسائل الجمهور عن مواعيد مسلسل لؤلؤ الذي يتم عرضه من خلال قنوات اون، وmbc العراق كي يتمكنوا من متابعة الأحداث لحظة بلحظة، حتى وإن لن يلحقوا بحلقة ما، فيمكنهم مشاهدة المسلسل على mbc العراق بدلًا من قناة أون.

يعرض مسلسل لؤلؤ على قناة mbc العراق في تمام الساعة الرابعة مساءًا يوميًا بداية من يوم الأحد حتى الخميس، على أن تكون إعادة الحلقة في تمام الواحدة بعد منتصف الليل.