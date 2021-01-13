الآن.. مواعيد مسلسل لؤلؤ على mbc العراق..تعرف عليها بالتفصيل

مسلسل لؤلؤ- ارشيفية
مواعيد مسلسل لؤلؤ على mbc العراق، يبحث العديد من المشاهدين عن مواعيد المسلسل بصفة مستمرة عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ما جعل المسلسل وأبطاله لن يفارقوا قائمة الأكثر بحثًا.
مواعيد مسلسل لؤلؤ على mbc العراق 2021
يتسائل الجمهور عن مواعيد مسلسل لؤلؤ الذي يتم عرضه من خلال قنوات اون، وmbc العراق كي يتمكنوا من متابعة الأحداث لحظة بلحظة، حتى وإن لن يلحقوا بحلقة ما، فيمكنهم مشاهدة المسلسل على mbc العراق بدلًا من قناة أون.
يعرض مسلسل لؤلؤ على قناة mbc العراق في تمام الساعة الرابعة مساءًا يوميًا بداية من يوم الأحد حتى الخميس، على أن تكون إعادة الحلقة في تمام الواحدة بعد منتصف الليل.
مواعيد مسلسل لؤلؤ على قناة أون 2021
يعرض المسلسل في تمام الساعة 7:45 مساءًا على قناة on، على أن يتم إعادة الحلقة الساعة 2 صباحًا، والساعة 1 مساءًا.
كما يمكنك مشاهدة أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة الجديدة على قناة اون دراما في تمام الساعة 10 مساءًا يوميًا من الأحد حتى يوم الخميس، على أن تكن الإعادة الساعة 5 صباحًا، ويتم إعادتها أيضًا الساعة 3 مساءًا على القناة ذاتها.
يعتبر مسلسل لؤلؤ بمثابة نقلة نوعية للفنانة مي عمر التي أبهرت العديد من جمهورها بصوتها الفريد من نوعه من خلال المسلسل الذي تجسد من خلاله شخصية جديدة عليها، فقد تخرج من الملجأ إلى ضوء الشهرة إلا أنها عادة ما يكن لها ضريبة، حيث تأخذك الأحداث إلى العديد من المصاعب التي واجهتها لؤلؤ وإصرارها على النجاح رغم جميع الظروف المحيطة بها.
الجدير بالذكر، أن مسلسل لؤلؤ من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، محمد مهران، ادورد، هيدي كرم، نجلاء بدر، ملك أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، أشرف زكي، وباقة لامعة من نجوم الفن.
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