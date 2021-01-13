محمود الشريف - وكيل النواب السابق - أرشيفية
هنأ السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب السابق، نقيب السادة الأشراف، المستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، لاختياره رئيسًا لمجلس النواب الجديد، متمنيا له خالص التوفيق والنجاح والسداد في خدمة الوطن.
وكيل مجلس النواب السابق يقدم التهنئة للمستشار أحمد سعد
وتقدم السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب السابق، بالتهنئة للمستشار احمد سعد، والنائب محمد ابو العينين، لفوزهما بمنصبي وكيلي المجلس.
السيد محمود الشريف: أتمنى للجميع التوفيق
وقال وكيل أول مجلس النواب السابق:" أتمنى لمجلس النواب الجديد رئيسا ووكيلين وأعضاءً، التوفيق والنجاح، وأن أرى مصر أفضل بلاد العالم، وأن ينعم شعب مصر العظيم بالتنمية والمشروعات والناتج القومي الذي يستحقه، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي".
ودعا السيد محمود الشريف الله عز وجل، أن يُعين مجلس النواب الجديد في مهامه التي كُلف بها، وأن يكون عونًا للقيادة السياسية، في التقدم والنهوض بمصرنا العزيزة، واستكمال البناء التشريعي.
ودعا نقيب السادةالأشراف، محمود الشريف، المولى عز وجل، أن يحفظ مصر وقادتها وجيشها ورجال أمنها وجميع مؤسساتها الوطنية الوطنية العريقة، من كل مكروه وسوء.
هذا وكانت ثانى جلسات البرلمان قد عقدت، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتى كانت مخصصة لإعلان القوائم المبدئية لتشكيل اللجان النوعية،وفتح باب الإعتراضات والاقتراحات عليها، علي أن يعقد المجلس جلسة صباحة غدا الخميس، لإعلان قوائم اللجان والمرشحين لهيئات مكاتبها بصوتها النهائية والدعوة لانتخابات اللجان، علي أن يتم إعلانها بجلسة مسائية الخميس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمود الشريف: أتمنى التوفيق للمجلس الجديد رئيسا ووكيلين وأعضاء.. أتمنى رؤية مصر أفضل البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.