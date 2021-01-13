محمود الشريف: أتمنى التوفيق للمجلس الجديد رئيسا ووكيلين وأعضاء.. أتمنى رؤية مصر أفضل البلاد

هنأ السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب السابق، نقيب السادة الأشراف، المستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، لاختياره رئيسًا لمجلس النواب الجديد، متمنيا له خالص التوفيق والنجاح والسداد في خدمة الوطن.

وكيل مجلس النواب السابق يقدم التهنئة للمستشار أحمد سعد

وتقدم السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب السابق، بالتهنئة للمستشار احمد سعد، والنائب محمد ابو العينين، لفوزهما بمنصبي وكيلي المجلس.

السيد محمود الشريف: أتمنى للجميع التوفيق

وقال وكيل أول مجلس النواب السابق:" أتمنى لمجلس النواب الجديد رئيسا ووكيلين وأعضاءً، التوفيق والنجاح، وأن أرى مصر أفضل بلاد العالم، وأن ينعم شعب مصر العظيم بالتنمية والمشروعات والناتج القومي الذي يستحقه، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي".

ودعا السيد محمود الشريف الله عز وجل، أن يُعين مجلس النواب الجديد في مهامه التي كُلف بها، وأن يكون عونًا للقيادة السياسية، في التقدم والنهوض بمصرنا العزيزة، واستكمال البناء التشريعي.

ودعا نقيب السادةالأشراف، محمود الشريف، المولى عز وجل، أن يحفظ مصر وقادتها وجيشها ورجال أمنها وجميع مؤسساتها الوطنية الوطنية العريقة، من كل مكروه وسوء.