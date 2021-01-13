برعاية نائب الشيوخ أحمد دياب... فيديو.. جهود خدمية وتوعوية متواصلة لمستقبل وطن بالعجوزة لمواجهة كورونا

المبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعمل على تنفيذها الحكومة من أجل متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون العزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصهم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون العزل المنزلي، بناءً على قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة.

جهود حزب مستقبل وطن برعاية النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، بمنطقة العجوزة داعم لهذه المبادرة والجهود الحكومية تخفيفا على المواطنين وتوعية بالضوابط الصحيحة العزل المنزلي، وتقديم المتطلبات الخاصة به، من أجل المواطن ودعم لجهود الدولة فى المواجهة الشاملة لأزمة فيروس كورونا، ومن ثم انتشرت فرق العمل للنائب بمختلف أرجاء مناطق العجوزة وشرعت في تركيب العديد من اللافتات بمختلف الشوارع والمداخل الرئيسية والفرعية متضمنة كافة الضوابط الخاصة بالطرق الصحيحة العزل المنزلي، بجانب جميع طرق الوسائل الإلكترونية لمنصات النائب أحمد دياب المختلفة.

ثاني جلسات برلمان 2021.. جبالي:مواعيدنا هتكون بالثانية مش بالدقيقة..وهناقش كل حاجة بعد انتهاء الإجراءات

بجانب الدور التوعوي وتوفير متطلبات العزل للمواطنين الذين يطلبون ذلك،تواصل فرق العمل المختلفة التابعة للنائب أحمد دياب جهودها بشأن أعمال التطهير للشوارع الرئيسية والفرعية ، حيث تنتشر المعدات المختلفة على مدار الساعة لتطهير الميادين والمؤسسات المختلفة التى تشهد تجمعات من وقت لأخر، مع التوعية بضوابط الالتزام بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الإجتماعي حفاظا علي صحة المواطنين ومنع انتشار العدوى.

جهود التوعية المختلفة وتحقيق المتطلبات لاقت إهتمام المواطنين والتفاعل معها مع توجيه الشكر للقائمين عليها، خاصة أنها جهود متواصلة فى هذا الملف حيث سبقها التنسيق مع إدارة مستشفى العجوزة، والعمل على توفير كافة الاحتياجات المطلوبة لها في مواجهة أزمة كورونا، وهو الأمر الذي لاقى تقدير وشكر الجميع خاصة أن مثل هذه الأدوار كانت تغيب عن الشارع خلال أزمات سابقة يكون المواطن في أمس الحاجة إليها وهو ما يترجمه نواب حزب مستقبل وطن ومنهم النائب أحمد دياب بمنطقة العجوزة، وعضو مجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة، فيما اللافتات التوعوية المنتشرة بأروقة العجوزة، متضمنة الضوابط المنصوص عليها من وزارة الصحة بشأن العزل المنزلي، والتي من شأنها لا تنتقل العدوى وتحقق الشفاء للمواطنين مع الالتزام ببروتوكول العزل.

من ناحيته قال النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن الحزب حريص على دعم ومساندة مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل أمانة من الأمانات المختلفة وفق توجيهات قيادات الحزب تعمل على هذا النهج للوقوف بجانب المواطن الذي وثق فى الحزب ونوابه بالعملية الانتخابية الأخيرة سواء كانت شيوخ أو نواب، مؤكدا على أن الجميع على قلب رجل واحد من أجل دعم الدولة المصرية والمواطن.

الدكتور صلاح فوزي يوجه رسالة خاصة لهيئة مكتب مجلس النواب الجديد.. ويؤكد:خلو المقاعد تم بصحيح الدستور

ولفت إلى أنه ملف كورونا يضع علي النواب أولويات كثيرة في التواجد بشكل مستمر مع المواطن وتقديم كافة الاحتياجات المطلوبة للمرور من هذه الأزمة سواء على مستوى التوعية أو توفير الاحتياجات الخاصة بالقطاع الصحي، مشيرا إلى أن المرحلة تتطلب الجهود الموحدة من أجل المواطن ودعم الـدولة.