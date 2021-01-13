الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات ببعض المناطق بالجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن قطع المياه لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 15/1/2021 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 16/1/2021، وذلك لإصلاح عطل فى محبس قطر 800 مم على خط الانحدار الرئيسى لمحطة صرف صحى ترسا 6.





وأوضحت الشركة فى بيان صحفى، أن القطع بالمناطق المحصورة بين شارع المريوطية حتي شارع المطبعة – ومن شارع الهرم حتي منطقة الطوابق، مناشدة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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