صور.. الأوقاف تواصل حملاتها الموسعة لتعقيم المساجد

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، حملاتها الموسعة لتعقيم المساجد وتطهيرها فى جميع المديريات الإقليمية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.





وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أن ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله، وتنفيذًا لتعليمات محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإسهامًا فى الحد من انتشار فيروس كورونا. وأكد القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية لدفع الضرر عن الناس، والحد من تفشى الوباء فى المجتمع، منهج دينى، وسلوك وطنى، وضرورة مجتمعية، نسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء، وأن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه.

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