فؤاد علام من أكاديمية الأوقاف: المنطقة تواجه تحديات تستهدف إشاعة الفوضى

جدة - نرمين السيد - انطلقت صباح اليوم الأربعاء، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات بالسادس من أكتوبر، فعاليات دورة "العلوم الإنسانية والأمن القومى"، وذلك بمحاضرة اللواء فؤاد علام عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف تحت عنوان: "المخاطر والتحديات التى تواجه الأمن القومى"، مع الالتزام التام بإجراءات الوقاية الصحية من التعقيم والتطهير، وارتداء المتدربين للكمامة، والحفاظ على التباعد، طوال مدة التواجد بالأكاديمية.





وفى بداية المحاضرة أكد علام، وفقا لبيان صحفى لوزارة الأوقاف، أن المنطقة تواجه تحديات ومخططات تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية، تقودها دول تريد احتلال المنطقة للاستفادة من مواردها وثرواتها ونشر الإرهاب فيها، وتأجيج الصراعات والنعرات الطائفية والمذهبية، والعمل على خلق فجوة بين الحكام والشعوب، ما ينتج عنه ثورات واضطرابات تؤدى لنتائج كارثية، كما هو الواقع فى العراق وسوريا واليمن وليبيا وغيرهم من الدول.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تقوم بدور كبير من أجل حماية البلاد من المخاطر والمخططات التى تقودها تلك الدول بالمنطقة، وهو ما يتطلب من الجميع الوقوف ومساندة الدولة ومؤسساتها من أجل حماية البلاد وخاصة دور أئمة الأوقاف حيث ينشرون الوعى والدين الصحيح، فدورهم لا يقل عن دور القوات المسلحة فى حماية هذا الوطن.

وأضاف أنه إذا لم يحدث تكامل بين الدول العربية والإسلامية سنواجه بموجة إرهابية أخرى خطيرة جدًا ستكون أعنف عشرات المرات مما كان موجودًا فى الساحة منذ 10 سنوات، لأن العوامل التى جدت على الساحة مختلفة عن العوامل التى كانت موجودة من قبل.