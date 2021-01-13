أمازون تحظر التبرعات لجمهوريين صوتوا ضد فوز بايدن 

قررت «أمازون دوت كوم» حظر التبرعات لأعضاء الحزب الجمهوري الذين صوتوا ضد التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الشركة في بيان لها : “نظراً للمحاولة غير المقبولة لتقويض العملية الديمقراطية الشرعية قررت لجنة العمل السياسي تعليق الإسهامات لأي عضو في الكونجرس صوت على إبطال انتخاب بايدن”.

وتنضم «أمازون» بذلك إلى سلسلة من الشركات والبنوك التي قررت وقف التبرعات السياسية لفترة من الوقت لتقييم الأحداث التخريبية التي شهدها مبنى الكونجرس في الأسبوع الماضي.

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