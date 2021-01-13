الرئيس السيسي يعلن افتتاح كأس العالم لكرة اليد 

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، اليوم الأربعاء، فى نسختها الـ27 والتى تستضيفها مصر.

وتنطلق فعاليات بطولة العالم لكرة اليد رقم 27 على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، والتي تحتضنها مصر من اليوم وحتى نهاية يناير الجاري، ويبدأ الافتتاح بحفل فني بمناسبة افتتاح البطولة بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء ، ومسئولي الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وتنطلق فعاليات المونديال رقم 27 في تمام السابعة مساء اليوم بمباراة افتتاحية تجمع منتخب مصر ومنتخب تشيلي، ويسبقها حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء ، ومسئولي الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة بأن الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كلُ في موقعه لأداء المهام المطلوبة في إطار السعي نحو الخروج بيوم افتتاح المونديال في أفضل صورة كانطلاقة قوية يعقبها التنظيم المتميز والمعتاد على كافة المستويات للبطولة الأكبر على مستوى العالم في كرة اليد.

وجددت اللجنة تأكيدها علي الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة تفادياً للإصابة بفيروس كورونا من خلال إتباع نموذج الفقاعة الطبية الذي تقدمه مصر كمنهج علمي لاتباعه في البطولات الدولية المقبلة.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، القائمة النهائية للمنتخب، المقرر مشاركته في منافسات بطولة العالم في نسختها رقم 27، والمقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري، حيث ضمت القائمة النهائية 20 لاعباً، تضم 7 لاعبين محترفين، وهم كريم هنداوي دوبروجا سود كونستانتسا الروماني ومحمد ممدوح نادي دينامو بوخارست الروماني ويحيي عمر نادي فيسبرم المجري ومحمد سند نادي نيم الفرنسي وعلي زين نادي الشارقة الإماراتي وأحمد خيري نادي سيوا بوخارست الرومانى وأحمد هشام نادي نيم الفرنسي.