  السيسى يصل حفل افتتاح بطولة كاس العالم لكرة اليد 

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى مقر حفل افتتاح انطلاق بطولة العالم لكرة اليد "مصر 2021 " فى نسختها الـ 27 باستاد القاهرة بحضور كبار شخصيات الدولة واللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر، والدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى للعبة ، حيث تعد هذه أول نسخة تشهد مشاركة 32 منتخبا على 4 صالات مختلفة ، خلال الفترة من 13 و حتى 31 يناير الجارى .

ويحيي حفل الافتتاح، المطرب تامر حسنى الذى سيقدم الأغنية الرسمية للبطولة، بجانب تقديم شو كندى و عروض مبهرة من أجل خروج الحفل بشكل مشرف يليق بأسم مصر التى تنظم أول حدث عالمى فى ظل جائحة فيروس كورونا .

و فرضت اللجنة المنظمة للبطولة إجراءات إحترازية صارمة بدءا من تطبيق نظام الفقاعة على كل من يتواجد فى الحدث للحماية من فيروس كورونا وأيضا نجوم حفل الإفتتاح ، حيث تجرى المسحة الطبية لجميع أفراد الحدث كل 48 ساعة للإطمئنان على سلامتهم من الفيروس لخروج البطولة بشكل أمن .

وتقرر إقامة بطولة العالم لكرة اليد بدون جمهور، حيث جاء ذلك بعد اجتماع للجنة العليا للمونديال الذى عقد مؤخرا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة وحسين لبيب مدير البطولة.

أكد هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد و اللجنة المنظمة لبطولة العالم، أن قرار عدم حضور الجماهير لمونديال مصر 2021 استجابة من الدولة لرغبة رابطة المحترفين الأوروبيين لخروج البطولة بسلام.