مستشار الرئيس الليبيرى يشيد بدور مصر والأزهر فى مواجهة التطرف

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير أحمد السيد هلال سفير مصر فى ليبيريا، بمقر السفارة المصرية فى مونروفيا، مستشار الرئيس الليبيرى للشؤون الدينية الإسلامية Osman Jalloh، حيث شدد الجانبان على عمق ومتانة علاقات الصداقة التى تربط مصر بليبيريا.





وأكد السفير هلال، وفقا لبيان صحفى، اهتمام مصر بدعم أواصر التعاون مع ليبيريا ودفع العلاقات فى جميع المجالات ومواصلة تقديم مصر أشكال الدعم والمساندة للجانب الليبيرى. كما استعرض أوجه التعاون فى مجال الشؤون الدينية، مشيراً إلى قيام الأزهر الشريف بتقديم 5 منح للدراسة الجامعية لليبيريا، ومشاركة الأئمة الليبيريين فى الدورات التدريبية للأئمة التى تعقدها أكاديمية الأزهر الشريف. وأضاف أن مصر تتطلع لمشاركة ليبيريا فى المسابقة البحثية الإسلامية التى ينظمها الأزهر الشريف بمناسبة الذكرى المقبلة للمولد النبوى الشريف، كما أكد اهتمام مصر بمشاركة مستشار الرئيس الليبيرى للشؤون الدينية الإسلامية وعدد من قادة الفكر والزعماء الدينيين فى ليبيريا فى مؤتمر حوار الأديان والثقافات المقرر إقامته بمصر فى مارس المقبل. من جانبه، أثنى مستشار الرئيس الليبيرى للشؤون الإسلامية على دور مصر والأزهر الشريف فى تقديم الدعم للمسلمين فى ليبيريا، وأشاد بدور الأزهر الشريف فى نشر صحيح الدين الإسلامى ومواجهة التطرف والأفكار المتشددة، منوهاً بسيادة روح الإخاء والتعايش بين كافة الأديان فى ليبيريا.

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