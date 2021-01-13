عاجل .. السيسى يستقبل رئيس شركة لورسن الألمانية لصناعة السفن والمدمرات

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية فى مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء بحرى حسام الدين قطب مساعد القوات البحرية للشؤون الفنية، واللواء بحرى محمد إبراهيم رئيس شعبة التسليح البحرى.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد التباحث حول أطر التعاون بين الجانب المصرى والشركة الألمانية التى تمتلك خبرات عميقة فى مجال بناء السفن بمختلف الطرازات، خاصةً ما يتعلق بنقل تكنولوجيا بناء السفن بالتعاون مع ترسانات القوات البحرية وشركات جهاز الصناعات البحرية، إلى جانب تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية فى تلك المجالات طبقاً للمواصفات القياسية العالمية ومتطلبات الجودة، بما يعود بالنفع بوجه عام على البحرية المصرية بالتعاون مع إحدى أكبر قلاع السفن على مستوى العالم. وثمن الرئيس التعاون مع الشركة الألمانية بالنظر إلى السمعة المهنية العالمية التى تتمتع بها فى مجال بناء السفن، بينما أشاد رئيس مجلس إدارة شركة لورسن بالفرص الواعدة للاستثمار المباشر فى مصر، خاصةً مع جهود تطوير البنية التحتية التى قامت بها الحكومة المصرية، وتحسن مناخ الأعمال.

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