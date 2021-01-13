رئيس الوطنية للصحافة يهنئ المستشار جبالى بفوزه برئاسة مجلس النواب

جدة - نرمين السيد - تقدم عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالأصالة عن نفسه ونيابةً عن أعضاء الهيئة، بخالص التهنئة للمستشار حنفى جبالى بفوزه برئاسة مجلس النواب فى دورته التشريعية الجديدة وبدء انعقاد أولى جلساته، متمنيا له التوفيق والسداد فى أداء مهمته انطلاقا من الدور التشريعى الكبير لمجلس النواب.





كما تقدم الشوربجى، وفقا لبيان صحفى، بخالص التهنئة للنائبين أحمد سعد الدين ومحمد أبو العنين لفوزهما بمنصب وكيلى مجلس النواب، داعيا المولى عز وجل أن يوفقهم جميعا فى مسئولياتهم الجسام لما فيه خير وصلاح البلاد تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

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