قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة الجمعة المقبل لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن قطع المياه عن المناطق " المحصورة بين شارع المريوطية حتي شارع المطبعة – ومن شارع الهرم حتى منطقة الطوابق"، وذلك لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 15/1/2021 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 16/1/2021، وذلك لإصلاح عطل فى محبس قطر 800 مم على خط الانحدار الرئيسى لمحطة صرف صحي ترسا 6.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، معلنة أنها ستدبر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.