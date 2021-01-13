كأس_العالم يتصدر تويتر عقب حفل افتتاح مونديال اليد

تداول رواد السوشيال ميديا هاشتاج #كأس_العالم عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، وتصدر الهاشتاج قائمة الأعلي تداولًا عقب حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد. شهد افتتاح حفل كأس العالم لكرة اليد عرض فقرات فنية رائعة، وتضمنت العديد من الرقص المتنوع من الحضارة المصرية القديمة . وأحيا الفنان تامر حسني، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا بمصر بأغنية جديدة بحضور عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبعض المسئولين بالدولة . وعُزف السلام الجمهوري لمصر في بداية الأحداث التي ستقام في يوم افتتاحية بطولة العالم لكأس مصر. ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام نظيره تشيلي، في المباراة الافتتاحية التي ستقام في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء. وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي افتتاح حفل كأس العالم لكرة اليد كالآتي:

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