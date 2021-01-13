حزب "المصريين": مصر تتحدى العالم وكورونا بافتتاح أسطوري لكأس العالم لكرة اليد

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، أن استضافة الدولة المصرية لبطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها رقم 27 خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في ظل التحديات والظروف الراهنة من تفشي وباء كورونا في العالم أجمع يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك مدى قوة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة المصرية وتضافر الجهود لخروج البطولة بشكل يليق بحجم الدولة المصرية، ومكانة مصر، والرياضة المصرية.

وأشاد "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، بالتنظيم الهائل والشكل المشرف للبطولة المقامة على أرض الدولة المصرية، مؤكدًا أن ذلك يرجع إلى الدعم الرئاسي الكبير المقدم من الرئيس السيسي للبطولة وتضافر مختلف جهود لدولة لإنجاحها، مؤكدا أن أكبر دليل على ذلك إشادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بالتنظيم المبهر للبطولة المقامة على أرض مصر.

وقال رئيس حزب "المصريين"، إن بطولة العالم لكرة اليد ستكون فرصة هائلة لكي يطلع العالم على حجم الإنجازات التي تقام على أرض الدولة المصرية وتحت سمائها، والمشروعات القومية الكبرى التى أنجزتها الدولة في شتى المجالات، برؤى وتوجيهات الرئيس السيسي وبكل حرفية ممكنة وغير مسبوقة، موضحًا أن إقامة البطولة في التوقيت الحالي خاصة في ظل تفشي وباء كورونا يُعد انتصارا للأمن والاستقرار في مصر من جهة، وإرادة الدولة ودعم الرئيس السيسي لإقامة هذه البطولة الضخمة على أرض مصر من جهة أخرى.

وأضاف أن الحكومة المصرية لم تدخر جهدًا لضمان نجاح البطولة، موضحًا أن الدولة المصرية أصبحت تحظى بثقة دولية في تنظيم البطولات، لا سيما في ظل الظروف الحالية المتمثلة في تفشي فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن هذه البطولة تجتذب أنظار العالم، خاصة أنها تقام في ظرف بالغ الحساسية من تفشي الموجة الثانية لكورونا في مختلف أرجاء العالم.

ولفت إلى أن تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد في هذا التوقيت بالتحديد مفاده إيصال رسالة للعالم أجمع بأن مصر تتحدى الصعاب ولن يوقفها أي شئ عن استكمال مسيرة التقدم والازدهار.

وأوضح أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات القوية، وهناك جهود على الأرض الهدف منها سلامة الجميع وخروج كأس العالم لكرة اليد بالشكل اللائق والصورة المطلوبة، لافتًا إلى أن هناك ترتيبات بين جميع الهيئات والوزارات المختصة لضمان تحقيق ذلك، بداية من الوزارات مرورا بكل العالمين في مختلف هذه المؤسسات، وهناك حرص من الجميع على خروج البطولة بصورة مشرفة للرياضة المصرية.

وناشد المواطنين الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، مطالبًا الجميع بأن يكون لهم دور في مساندة الجهود التي أقرتها الدولة لخروج البطولة بشكل يليق بحجم الدولة المصرية، وفى نفس الوقت لمنع تفشى الإصابات حتى لا يستغل البعض هذا الأمر ويشن هجومًا على مؤسسات الدولة.

وطالب رئيس حزب "المصريين"، بضرورة تعظيم الاستفادة من البطولة والاستغلال الأمثل لها من خلال الترويج الجيد للمعالم السياحية والمقاصد الأثرية، وألا يقتصر الأمر على التنظيم فحسب، ولكن لا بد أن يكون هناك استثمار جيد عائد من هذه البطولة.