فخر العرب يوجه رساله لمنتخب كرة اليد

وجه اللاعب محمد صلاح انه فخور ببلدة ،واثق في تنظيم جيد وواتمني كل التوفيق.

كتب لاعب ليفربول الإنجليزي علي مواقع التواصل الإيجتماعي "فيس بوك": فخور ببلدي حصولها على شرف تنظيم كأس العالم لكرة اليد ... أثق في تنظيم مشرف كعادتنا وأتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني.

موعد مباراة منتخب مصر اليوم

الجدير بالذكرأن تم استبعاد لاعب الزمالك والمنتخب الوطني احمد الأحمر و إسلام حسن واحمد هشام وعبد الرحمن فيصل وذلك بسبب سياسة التدوير حيث يبداء المنتخب الوطني لكرة اليد أولي مبارياته امام منتخب التشيلي والمقرر إقامتة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولي في المجموعة السابعة .

وتضم قائمة المنتخب الوطني 23 لاعباً وحيث تقرر إقامة المباراة بدون جماهير وذلك بسبب وباء فيروس كورونا وذلك بعد إجتماع كل من وزير الوزارة و وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي و رئيس الأتحاد لكرة اليد بأن كان من المفترض دخول 20او30% بقدرة استيعاب ولكن تم قرار خوض البطولة بدون جمهور.

ومن جه اخري استبعد المدرب الفني لمنتخب الفراعنة اربع لاعبين نهائياً وهم:احمد عادل وخالد وليد و احمد خيري وعبد الرحمن حميد .

وتأتي قائمة المنتخب الوطني المقرر خوضها لبطولة كأس العالم لكرة اليد وجأت وتشمل القائمة كل من:كريم هنداوي الملقب بالأخطبوط وعصام الطيار و عبد الرحمن حميد ومحمد سند وأحمد الأحمر و أكرم يسري ويحي خالد ومحسن رمضان وعبد الرحمن فيصل واحمد هشام وإسلام حسن ووسيف ومحمد ممدوح و وسام نوار وإبراهيم المصري وخالد وليد واحمد عادل ويحي الدرع وعلي زين وحسن قداح و عمر الوكيل واحمد مؤمن وأحمد سيسة.

ويسعي منتخب الفراعنة اليوم الفوز في أول مباراة له في مشوار البطولة حتي يشكل دافع قوي لمنتخب الفراعنة لإستكمال البطولة ويأمل في تقديم مستوي مميز في المباراة لأنه صاحب الأرض المستضافه والتي تنظمها مصر والتي تستضيف 22منتخباً من انحاء العالم حيث تقام كل سنتين وحامل اللقب في عام2019 كان منتخب الدنمارك ،وفرنسا اكثر المنتخبات تتوجاً بالبطولة 6القاب وتليها منتخب السويد ورومانيا برصيد 4القاب كل منهم ،وفاز 11 دولة بالبطولة .

