أول ظهور لإبنة نهى العمروسي بعد إخلاء سبيلها

كتبت نهى العمروسي، على الصورة، قائلة: "مش عارفة أشكركم إزاي على دعواتكم اللي من القلب، حتي وأنتم بتهنوني بعيد ميلادي حاسة بفرحة قلوبكم ليّا أنا وبنتي".

واستطردت "العمروسي" حديثها قائلة: "الحقيقة إن أحلى هدية عيد ميلاد جاتلي في حياتي كانت من ربنا، لإنه رجع لي بنتي في حضني تاني، الحمد والشكر لله بلا حدود".

ابنة نهى العمروسي

أكد طارق العوضي محامي نازلي ابنة الفنانة نهى العمروسي، أن موكلته كانت شاهدة في قضية الفيرمونت، بناء على استدعاء من مكتب النائب العام، لافتًا إلى أن معظم الأنباء التي كانت منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتجرمها كانت ليس لها أي أساس من الصحة، والتي من خلالها كون المجتمع صورة خاطئة عن ابنة نهى العمروسي.