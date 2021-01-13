اليابان تمنع دخول الأجانب للسيطرة على كورونا

أعلن يوشيهيدي سوجا، رئيس الوزراء الياباني، اليوم الأربعاء، أن اليابان ستمنع دخول الأجانب غير المقيمين داخل البلاد ضمن جهودها المستمرة للسيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا.

إجراءات اليابان للحد من تفشي كورونا

ياسوتوشي نيشيمورا،

وزير الاقتصاد الياباني، أنه يتعين على اليابانيين والأجانب المقيمين المسموح لهم بدخول البلاد أن يوقعوا على تعهد لدى وصولهم اليابان

بالبقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا ومخالفته ستعرضهم لعقوبات، أو إلغاء الإقامة والترحيل بالنسبة للأجانب.

وأشار نيشيمورا، إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة اعتبارًا من غدًا الخميس وذلك عقب تناول شخص عائد من بريطانيا الطعام مع عدة أشخاص خلال فترة عزله، ما أدى

إلى تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا.

كما أوضح

الجدير بالذكر، أن الحكومة اليابانية قد منعت دخول الأجانب من أنحاء العالم الشهر الماضي باستثناء رجال الأعمال والطلاب القادمين من تايوان وبروناي وكامبوديا والصين ولاوس وماليزيا وميانمار وتايلاند وسنغافورة وكوريا الجنوبية وفيتنام.

