رئيس الوزراء الياباني- ارشيفية
أعلن يوشيهيدي سوجا، رئيس الوزراء الياباني، اليوم الأربعاء، أن اليابان ستمنع دخول الأجانب غير المقيمين داخل البلاد ضمن جهودها المستمرة للسيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا.
إجراءات اليابان للحد من تفشي كوروناكما أوضح ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد الياباني، أنه يتعين على اليابانيين والأجانب المقيمين المسموح لهم بدخول البلاد أن يوقعوا على تعهد لدى وصولهم اليابان بالبقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا ومخالفته ستعرضهم لعقوبات، أو إلغاء الإقامة والترحيل بالنسبة للأجانب.
وأشار نيشيمورا، إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة اعتبارًا من غدًا الخميس وذلك عقب تناول شخص عائد من بريطانيا الطعام مع عدة أشخاص خلال فترة عزله، ما أدى إلى تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا.
الجدير بالذكر، أن الحكومة اليابانية قد منعت دخول الأجانب من أنحاء العالم الشهر الماضي باستثناء رجال الأعمال والطلاب القادمين من تايوان وبروناي وكامبوديا والصين ولاوس وماليزيا وميانمار وتايلاند وسنغافورة وكوريا الجنوبية وفيتنام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تمنع دخول الأجانب للسيطرة على كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.