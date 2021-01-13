"ابن الوز عوام".. نجل الحكم الدولي رضا البلتاجي يحكم اليوم في كأس العالم لكرة اليد

لم تنتهي مسيرة عائلة البلتاجي في التحكيم عند الكابتن الكبير رضا البلتاجي حكمنا الدولي، لكنه نقل جينات التحكيم لنجله، الذي سلك طريقا مختلفا ليصبح حكما في لعبة كرة اليد.

محمود رضا البلتاجي حكما شابا من مواليد عام 1990، بدأ مسيرته كحكما لكرة القدم مثل والده، إلا أن حبه لكرة اليد غلب عليه، ليغير مساره ويتجه للتحكيم باللعبة.

شارك محمود في عدد من البطولات الهامة مثل بطولة أمم أفريقية، والبطولة العربية للأندية، كما حكم مباريات صعبة وشهيرة، آخرها مباراة الأهلي والزمالك في الموسم الماضي.

يدخل محمود اليوم كحكم طاولة ضمن طاقم تحكيم مباراة مصر وتشيلي في افتتاحية بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر.

ويواجه المنتخب المصري نظيره التشيلي في السابعة من مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السابعة، في مباراة إفتتاحية لبطولة كأس العالم، حيث تقام المباراة في صالة إستاد القاهرة الدولي.

وتمتد البطولة اعتبارا من اليوم الموافق الثالث عشر من يناير الجاري، وحتى الأاحد الموافق واحد وثلاثين من الشهر نفسه.

وضمت قائمة المنتخب المصري ثلاث وعشرين لاعبا، وهم

كريم هنداوى وعصام الطيار وَعَبَد الرحمن حميد ومحمد سند وأحمد الأحمر و أكرم يسرى ويحيى خالد ومحسن رمضان وَعَبَد الرحمن فيصل وأحمد هشام وإسلام حسن وسيف ومحمد ممدوح هاشم ووسام نوار وإبراهيم المصرى وخالد وليد وأحمد عادل يحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح و عمر الوكيل وأحمد مؤمن و أحمد سيسه.

وتقرر إقامتة تلك البطولة بدون جماهير، بعدما كان مقرر حضور 20 أو 30% من سعة الصالة، إلا أن الاجتماع الذي جمع بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ودكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن إقامتها بلا جمهور.

كما تقرر أيضا أن تكون هذه البطولة محفل عالمي، حيث ستشهد عددا من العروض الاوروبية، بمشاركة عدد من الفنانين ابرزهم تامر حسني.

ويبدأ منتخبنا الوطني مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى، ثم مقدونيا يوم 16 يناير، وبالأخير السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة.