وجه المستقبل .. أشرف رشاد زعيماً لأغلبية "استعادة الأمجاد" تحت القبة

أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية-تصوير خالد مشعل
تتطلب المراحل التاريخية رجال وقامات ورموز من طراز فريد، ليكونوا بمثابة علامات تشعر الجموع في ظل وجوده بالارتياح والطمأنينة لحسن التصرف والقيادة، ويأتي في صدارة المتمتعين بتلك الصفات النائب البرلماني أشرف رشاد زعيم الأغلبية النيابية في لحظة فارقة من عمر البرلمان المصري العريق.
أشرف رشاد الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، مثال يمكن القياس عليه، كنموذج معياري للقائد السياسي الذي برع في الصعود من مراحل التألق بين صفوف طلاب الجامعة، مرورا بكونه أصغر رئيس حزب سياسي في مصر بعمر 31 عاماً وصولا إلى قيادة الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب 2021.
صفات استثنائية
يملك النائب البرلماني أشرف رشاد مجموعة من الصفات والسمات التي صنعت منه أحد عمالقة المشهد السياسي والحزبي والبرلماني، في مرحلة دقيقة من عمر البلاد، حيث أفصح رشاد سابقا في حوار له مع موقع دوت الخليج، عن أن شغفه الأول والأخير هو السياسة، وأنه لايهرب منها إلا إليها، وأنه متيما بالعمل التنظيمي والحزبي والسياسي، ولا يجد وقت فراغ إلا ويستغله في إمعان النظر والتفكير في الكيفية التي يجب أن يطور بها أداء الحزب الجبار "مستقبل وطن".
حالة الانشغال الدائمة بتجربة ما تصنع منك أحد أعظم المؤمنين بتلك التجربة، وأحد أكثر أصحاب الفضل في ريادتها وتفردها، وهو ماجرى تماما مع النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أشرف رشاد، والذي سبق له ترأس الحزب أعواما طويلة، قبل أن يخلق لنفسه مساحة جديدة برهنت على صدق إخلاصه الحزبي وتفانيه التنظيمي بأي من المواقع داخل حزب مستقبل وطن، بهدف واحد وهو "إعلاء المصلحة العامة" لصالح مصر وشعبها، كأولوية أولى ووحيدة لدى أشرف رشاد.
لايختلف أحد حول الدور الذي لعبه أشرف رشاد في التأسيس لتأثير وحجز مكانة حزب مستقبل وطن لدى المصريين، حيث جهود مكثفة تواصلت لسنوات من العمل المخلص، بهدف ترسيخ مكانة الحزب على المستويات الخدمية والسياسية والنيابية، وبرع أشرف رشاد في ذلك لكونه شخصية سياسية من طراز رفيع، تبدع في دوائر العمل التنظيمي.
الحصاد التاريخي
كل ماحرص النائب أشرف رشاد على زراعته داخل كيان حزب مستقبل وطن، بكل مايمثله من كتائب جرارة من القيادات والكوادر والقواعد الشعبية، من قيم حميدة وإيجابية وطموح غير محدود، من أجل تكوين تجربة حزبية استثنائية تنهض بالدولة المصرية، وتلعب دورا فارقا على مسرح السياسة والأحزاب، يحصده الآن أشرف رشاد من مكتسبات ووصول مستحق إلى أعلى درجات القيادة تحت قبة برلمان يشكل مؤسسة عالمية عريقة.
الجهود الفارقة والمتتالية التي حرص على تأديتها بدأب فريد النائب أشرف رشاد، تم ترجمتها الآن في صورة ترقي سياسي وصعود مستحق إلى سدة زعامة الأغلبية النيابية في أحد أرقى وأقيم المجالس النيابية التي مرت على البلاد في تاريخها.
وأصبح رشاد حاليا في موقع يحصد منه مكتسبات حرصه الشديد على الإلمام الواسع والقراءة المتعمقة للواقع المصري، والانغماس بين صفوف المواطنين ومعرفه احتياجاتهم، وتشكيل حلقة وصل بينهم وبين مواقع السلطة والمسؤولية وصناعة القرار، ظل حريصا على ألا ينفصل عن الناس، ودأب على إدراك احتياجاتهم جيدا، وتلبية متطلباتهم بشكل عملي، فاستحق أن يتم تتويجه بترأس الأغلبية النيابية المصرية.
مستقبل مشرق
لايمكن الاختلاف حول الأهمية البالغة لمفهوم الأغلبية البرلمانية، والدور الحيوي والتاريخي الذي سيلعبه زعيم الأغلبية البرلمانية، والذي جاء من حسن طالع الأفق السياسي والنيابي في البرلمان أن قائد الأغلبية سيكون شخصية تحمل طباع وسمات أشرف رشاد، والذي ينتظره مستقبل مشرق متوقع أن ينهض بالدور النيابي والبرلماني في البلاد.
تسود التوقعات حول أشرف رشاد كأفضل من مروا على الأغلبية البرلمانية، وأنه سيصبح قيادة برلمانية تاريخية تحقق أكثر مما أنجزه من خلال موقعه الجديد، والذي سيكتسب به صفة جديدة تضاف إلى قائمة طويلة ومشرفه تزدحم بالإنجازات والنجاحات التي حققها رشاد في وقت قياسي يليق بسياسي من طراز رفيع.
استفتاء دوت الخليج
يشار إلى أن موقع دوت الخليج قد نظم استفتاءا جماهيريا ضخما وموسعا لصالح تقييم أعمال أهم الشخصيات والكوادر البرلمانية في العام المنقضي 2020، والذي ظفر فيه النائب أشرف رشاد بلقب أفضل كادر وقيادي تنظيمي، حيث برز إسم أشرف رشاد في قائمة شهدت تواجد أسماء وشخصيات مرموقة، والتي تفوق عليهم جميعا بإجمالي أصوات وصل إلى 600079 بنسبة 78% من إجمالي المصوتين، حيث استحوذ رشاد على القدر الأكبر من الأصوات بين عمالقة ورؤساء لكبرى الاحزاب السياسية المصرية.
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