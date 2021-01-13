الحكم على المتهم بهتك عرض طفلة بالحبس عامين

أعلنت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، معاقبة سائق بالحبس عامين مع الشغل لهتكه عرض طفلة.

جاء الحكم برئاسة المستشار حمدى محمد السيد الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

سائق يتعدى على طفلة

كشفت التحريات تعدي المتهم أحمد. م، سائق على الطفلة "س.م.ب" التي لم تتعدى الـ 10 سنوات من عمرها، ليهتك عرضها بالقوة، والذي ما أن أبصرها آمنة بدربها فاستغل ضعفها وقلة حيلتها دون ذويها فتتبعه

حتى دلفت للعقار محل سكنها مستغلًا خلو الدرج وظلمته واهمًا إياها بضلال سبيله ليضمها إلى صدره مقبلًا وجنتيها.

تعالت صرخات الطفلة التي حاولت الإستغاثة بأي أحدًا، فلاذ بالفرار هاربًا، إلا أن تم القبض عليه لينال عقوبة فعلته المشينة.

الجدير بالذكر، أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ومن ضمن نتائج حملاتها ضبط 156 متهمًا وبحوزتهم 18 بندقية آلية، بندقية رصاص، 30 بندقية خرطوش، 6 طبنجات، 129 فرد خرطوش محلى الصنع، 150 طلقة مختلفة الأعيرة، 204 قطعة سلاح أبيض، 20 خزينة متنوعة، تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.