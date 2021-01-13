مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يزور بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس

جدة - نرمين السيد - استقبل صاحب الغبطة ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، المطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، فى مقر البطريركية بالإسكندرية.





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