سكرتير عام اتحاد كرة اليد المجرية: نقدر الجهود المصرية لإنجاح كأس العالم

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير أشرف الموافى، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، Gabriella Horvath سكرتير عام اتحاد كرة اليد المجرية، وذلك قبيل توجه المنتخب المجرى إلى مصر للمشاركة فى فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد السابعة والعشرين رجال.





وأكد السفير أشرف الموافى، وفقا لبيان صحفى، على أواصر التعاون الرياضى بين مصر والمجر فى مختلف الأنشطة الرياضية، وما تمثله مشاركة المنتخب المجرى فى البطولة من أحد محطات هذا التعاون، متمنياً كل التوفيق للمنتخب المجرى خلال هذه البطولة التاريخية التى تضم لأول مرة 32 فريقا بدلاً من 24. كما أكد حرص الحكومة المصرية واللجنة العليا للبطولة على تطبيق القواعد والتدابير الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، والتى من شأنها أن تحافظ على سلامة وصحة الفرق المشاركة وبما يضمن نجاح البطولة فى ظل هذه الظروف الاستثنائية. من جانبها، أعربت Horvath عن تقديرها للجهود التى بذلها الجانب المصرى لضمان عقد هذه البطولة والتغلب على التحدى غير المسبوق الذى تشهده الساحة الرياضية، منوهة بأن منظمى الأحداث والبطولات الرياضية يتابعون بحرص الإجراءات التى اتخذتها مصر والتى ستسهم فى نجاح هذه البطولة.

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