جدة - نرمين السيد - توفى اليوم الأربعاء، بشيخوخة صالحة، القس جرجس غطاس، كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس والأمير تادرس بمطار النزهة، بقطاع وسط الإسكندرية، عن عمر قارب 69 سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من 23 سنة، بعد فترة صراع لمدة شهور مع مرض السرطان.





ولد الأب المتنيح يوم 24 مارس 1952، وسيم كاهنًا فى 7 سبتمبر 1997. وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسة الشهيد الأمير تادرس بمنطقة الشاطبى، مساء اليوم، بحضور الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية، والقمص إبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة كنيسته، وعدد من كهنة الإسكندرية وأعضاء أسرته، نظرًا للظروف الحالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة كاهن كنيسة مار جرجس بمطار النزهة بالإسكندرية بعد صراع مع السرطان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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