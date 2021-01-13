بدء ترميم وصيانة كوبرى محمد على الأثرى بالقناطر الخيرية

وأشار الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إلى أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية كانت قد وافقت على تنفيذ أعمال ترميم الكوبرى بواسطة الوحدة الإنتاجية بقطاع المشروعات بالمجلس تحت إشراف منطقة آثار القناطر بتكلفة مقدارها مليون وستمائة ألف جنيه، و ذلك طبقا لمقايسة الأعمال المعتمدة من اللجنة الدائمة.
وأوضح أن المشروع يتضمن أعمال درء الخطورة وترميم وصيانة الكوبرى، لافتا إلى أن مرحلة درء الخطورة تعتمد على استبدال الحجر التالف بالشرفات وجميع الأجزاء المنهارة فى الكوبرى ثم استكمال جميع أجزاء البلاط المفقود.
ومن جانبه، قال سامح شنيشن المدير التنفيذى للوحدة الإنتاجية لترميم وصيانة الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم تنظيف وتقوية الأحجار بجميع البوابات والأبراج على الكوبرى والممرات، بالإضافة إلى ترميم الأبواب الخشبية للأبراج وجميع الأماكن بالقناطر الأثرية، والأبواب الحديدية، وتنظيف جميع المشغولات الحديدية.
وأضاف، أنه سيتم تطوير نظام الإضاءة بالكوبرى وتركيب أعمدة للإنارة بطول الكوبرى وصيانة الأعمدة الموجودة وتغيير السلك التالف ودهان الأعمدة باللون المناسب.
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