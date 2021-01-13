منتخب المجر يصل القاهرة للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد.. شاهد

اسقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، بعثة منتخب المجر لكرة اليد، المشاركة فى البطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتي تستضيفها مصر وتنطلق اليوم وتستمر حتي 31 يناير الجاري، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة ضيوف مصر.

تم تشكيل فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار ، لإنهاء إجراءات وصولهم، وتم تخصيص أوتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم. وتم تنظيم دخول الأوتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع ، لإحضار اللاعبين من على الطائرة ، كما يتولي فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي عمل التحاليل اللازمة داخل الاوتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة ، وذلك للتأكد من خلوهم من أي عدوي . وتتولى سلطات أمن المطار تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلي المسكرات الخاصة بفرق اللاعبين ، وتم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة ، لاستقبال واستضافة كل المنتخبات المشاركة في البطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة ، وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا للاختلاط بهم.

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