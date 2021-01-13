جميلات مصر للطيران يخطفن الأنظار في حفل بطولة كأس العالم لكرة اليد.. صور

في ظهور لافت بحفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، والذي انطلقت فعالياته مساء اليوم الأربعاء، خطفت جميلات مصر للطيران من الضيافة الجوية الأضواء داخل الصالة المغطاة الذي انطلق منها الحفل، وذلك للترحيب بالفرق المشاركة في البطولة التي تستضيفها القاهرة بحضور 32 منتخبًا عالميًا وتستمر حتى نهاية يناير الجاري.

وظهرت جميلات مصر للطيران، داخل الصالة المغطاة يحملون بانر البطولة مرتدين الزي الخاص بالضيافة الجوية للشركة الوطنية، قبل دقائق من انطلاق حفل الافتتاح الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي، بحضور وزراء الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. على الجانب الأخر، أجرت الشركة الوطنية مصر للطيران، تجهيزات خاصة داخل مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي المخصص لتسيير رحلاتها الدولية، للترويج للبطولة، بوضع بانرات دعائية، بالإضافة إلى تزيين بوابات السفر والوصول بتميمة حورس الخاصة بكأس العالم لكرة اليد للرجال. ووضعت مصر للطيران، شعار وتميمة البطولة علي مقاعد جميع الطائرات Head Reast وعلي اتوبيسات ومعدات الخدمة الأرضية للشركة، لتعريف المسافرين عبر المطارات باستضافة الحدث، فضلا عن أنها خصصت فرق عمل بمطاري القاهرة وبرج العرب الدولي، لاستقبال الوفود والضيوف المشاركين، طرحت أـيضا تخفيضيات بنسبة 20 % على أسعار جميع تذاكر السفر الدولية من وإلى مصر.

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