نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن: إستفادة 10448 أسرة من حملات الزيارات المنزلية ببرامج التوعية من الإدمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استفادة 10448 أسرة من الزيارات المنزلية التى تم تنفيذها بحى الاسمرات لتوعية الاسر بآليات طرق الاكتشاف المبكر للتعاطي وأن متوسط الأسرة 5 أفراد مع مراعاة تنفيذ الحملات في وقت مناسب لتواجد جميع أفراد الأسرة، في ظل إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال إستقبال نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، منذ قليل أول دفعة أتمت البرنامج العلاجى من الإدمان بحى الأسمرات،وذلك نتيجة تنفيذ العديد من البرامج التوعوية على مدار الأشهر الماضية بحى الأسمرات للتوعية من أضرار المخدرات وتوفير الخدمات العلاجية مجانا للمرضى، فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وأوضحت القباج، أن الزيارات المنزلية استهدفت رفع وعي قاطني الأسمرات بأخطار تعاطى وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضي الإدمان منهم علي التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق، كما تضمنت الأنشطة برامج الوقايــــة الأوليــــــــة عن طريق التوعية من خلال الاتصال المباشر وتخصيص مقر دائم للصندوق بمنطقة حي الأسمرات وتم عقد لقاءات مع القيادات الطبيعية والتنفيذية بالمنطقة لتحديد أوجه التدخلات وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية " التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الثقافة، التنمية المحلية".