الأرصاد الجوية: أمطار لمدة 6 أيام ونشاط للرياح وانخفاض الحرارة غداً وأماكن تساقط الأمطار بالمحافظات

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محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة من عدم الإستقرار في أحوال على مدار الأيام القادمة، حيث تنخفض درجات الحرارة بدايةً من الغد الخمس وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

الأرصاد الجوية: أمطار لمدة 6 أيام ونشاط للرياح وانخفاض الحرارة

وجاءت أماكن تساقط الأمطار على مدار الأيام الستة القادمة وفق ما يلي:

الخميس 14 يناير

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الثلاثاء 19 يناير