- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: أمطار لمدة 6 أيام ونشاط للرياح وانخفاض الحرارة غداً وأماكن تساقط الأمطار بالمحافظات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة من عدم الإستقرار في أحوال على مدار الأيام القادمة، حيث تنخفض درجات الحرارة بدايةً من الغد الخمس وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.
الأرصاد الجوية: أمطار لمدة 6 أيام ونشاط للرياح وانخفاض الحرارة
وجاءت أماكن تساقط الأمطار على مدار الأيام الستة القادمة وفق ما يلي:
الخميس 14 يناير
اقرأ أيضاً:
الإثنين 18 يناير
- أمطار بنسبة 50% على السواحل الشمالية.
- أمطار بنسبة 60% على الوجه البحري.
- نشاط للرياح بالسواحل الشمالية.
الثلاثاء 19 يناير
- أمطار بنسبة 50% على السواحل الشمالية.
- شبورة مائية على القاهرة والوجه البحري ومدن القناه وشمال الصعيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد الجوية: أمطار لمدة 6 أيام ونشاط للرياح وانخفاض الحرارة غداً وأماكن تساقط الأمطار بالمحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.