مفاجأة هاني سعد للفنانة درة في حفل ميلادها "صور"

فاجأ المهندس هاني سعد زوجته الفنانة درة، في أول عيد ميلاد لها منذ دخولها القفص الذهبي بتزيين المنزل بالبالونات والهدايا وكعكة خاصة إحتفالًا بعيد ميلادها.

هاني سعد يحتفل بعيد ميلاد درة

نشرت درة مجموعة من الصور لمنزلها المزين بالبالونات والهدايا، عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "أجمل مفاجأه فى حياتى، ربنا يخليك ليا".

كانت قد احتفلت الفنانة درة بحفل زفافها في شهر نوفمبر الماضى في الجونة، بحضور العديد من الأصدقاء داخل الوسط الفنى الذين حرصوا على مشاركتها هذه اللحظات السعيدة.

وكانت درة علقت على الشائعات التى ظهرت بعد زواجها بأنها زوجة ثانية، وأن زوجها المهندس هانى سعد لم يطلق زوجته الأولى قائلة: "كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجلًا يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له.. وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي.. وشكرًا لكل من فرح لي".

الجدير بالذكر، أن الفنانة درة شاركت مؤخرًا في حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا" من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، وشاركها في بطولة المسلسل كلًا من عمر الشناوي والطفلة ريم عبد القادر ويتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.