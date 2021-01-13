سويسرا تقرر مد الإغلاق حتى نهاية فبراير بسبب كورونا

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، مد فترة الاغلاق للمتاجر غير الضرورية، باستثناءالمحال التي تبتاع المنتجات الغذائية، والمحلات والمرافق الرياضية والمطاعم والمقاهي بداية من 18 يناير الجاري وحتى نهاية شهر فبراير المقبل.

جاء ذلك، خوفًا من استمرا ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا، وتفشي العدوى بين المواطنين، وخاصة جراء إنتشار سلالة جديدة من الفيروس وإمكانية ظهور سلالات جديدة.

إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

أوضحت الحكومة السويسرية، في بيانها، أن التجمعات ستخضع لقيود، حيث يمنع أكثر من خمسة أشخاص من التجمع بما فى ذلك الأطفال، إضافة إلى ارتداء الكمامات بما في ذلك أماكن العمل.

وأكدت الحكومة السويسرية، أنها لن تقوم باغلاق المدارس وان الأمر سيكون رهنًا بتطور الوضع الوبائي في الدولة.

الجدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مكوكية بين دول العالم، بعدما حمل الفيروس عدد كبير من المواطنين وتنقلهم به بين الدول ليسود الوباء في العالم وتبدأ رحلة المعاناة التي لم تنتهي بعد.