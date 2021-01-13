رضا البلتاجي يكتب: فلوس البنك الأهلي وعزاء فرج عامر

نادى الإسماعيلى يتلقى هزيمة مذلة فى لقاء العودة أمام الرجاء المغربى ليخرج من نصف نهائى البطولة العربية وقد كان على بعد أمتار من بطولة سهلة بمكافاة مالية كانت كفيلة بنقل النادى إلى عالم الأثرياء وخل مشاكله المادية وتدعيم الفريق بلاعبين سوبر ،،،،،،،، للأسف السامبا دخل نفق مظلم والمؤشرات توحى بأيام صعبة قد تجر الفريق للدرجة التانية فى ظل تراجع أداء مختلف فرق الناشئين ،،، خسارة

ال مسيحى فادى فهيم مهاجم البنك الاهلى

المسيحى فادى فهيم مهاجم البنك الاهلى أحرز أجمل هدف هذا الموسم فى مرمى سموحة ليعود فريقه من الثغر باجمل نقطة،،،، صاروخ الهدف قبل لمس الشباك دمر دعاوى الطائفية مؤكدا انه لا واسطة فى كرة القدم وان البقاء للموهوب وانه لا علاقة للدين بالكرة ،،، تحية للبنك الأهلى الذى لا يعرف الا لغة الفلوس وعزاء للمهندس فرج عامر والسيدة حرمه فى وفاة حماته ،، الرجل غادر المقابر وأسرع إلى الاستاد لمؤازرة فريقه،،،، النجاح لا يعرف الصدفة.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

تابعت على شاشة التلفزيون الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب وكنت حريصا على سماع النواب سواء القدامى او الجدد أثناء حلف اليمين مستشعرا رهبة وسعادة الجدد تحديدا الا انى توقفت أمام نائب دمياط الوطنى ضياء الدين داوود وهو يزداد تالقا وخبرة قد تؤهله لمكانة ارفع مستقبلا ،،، ماشاء الله عليك يا ابنى ،،،، مبروك للجميع وحفظ الله شعب مصر

دمث الخلق حكم الدرجة الأولى محمد معوض

قبل اسبوع فقد الوسط التحكيمى دمث الخلق حكم الدرجة الأولى محمد معوض واليوم فجعنا برحيل محمد ضياء واحد من أفضل حكام الكرة فى جيلنا والذى كانت تسند اليه أقوى وأصعب المباريات فى وجود كبار الحكام الدوليين وجلجلت صفارته فى كل ملاعب مصر من أسوان إلى سيناء ومطروح ومع هذا شاء للقدر الا ينال الشارة الدولية،،،، كم كان سعيدا وانا استعين به قبل اربع سنوات سكرتير للجنة حكام القاهرة بمجرد ان توليت رئاسة لجنة الحكام الرئيسية رغم اعتراضات الكثيرون ،،،،،، رحم الله ضياء خفيف الدم الحكم الاقوى فى تاريخ مصر ونسألك اللهم ان ترحمنا حال صرنا إلى ما صار اليه.

الندل وناكر الجميل أسوأ انواع البشر ،،، إياك تصاحب ندل

أسوأ انواع الظلم ان تظلم نفسك بسبب عادات وتقاليد او كلام الناس،،،، العمر قصير وفى أقرب فرصة ستنفض الناس عنك وقتها تبقى وحيدا بلا ود او أنيس ولاحتى كلمة حنان

سنخلق بيئة تشريعية ورقابية تليق بمصر ..ماذا قال زعيم الأغلبية أشرف رشاد عن تولي المستشار حنفي جبالي رئاسة برلمان 2021