وزير الرياضة: تشريف الرئيس لحفل افتتاح المونديال يعكس الدعم غير المحدود

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بحفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد الذى تستضيفه مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى، والذى أقيم بصالة ستاد القاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





وقال صبحى، فى بيان صحفى، إن الحفل شهد تنظيما رائعا ونال إشادة جميع وفود المنتخبات التى شاركت فى المونديال، والتى أبدت إعجابها وانبهارها بالتنظيم الجيد. وأضاف وزير الرياضة، أن ما منح التنظيم و الحفل رونق خاص، وأهمية أكبر هو حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهوما يؤكد على دعم ومساندة الدولة المصرية والقيادة السياسية لبطولة العالم لليد، خاصة وأنها تقام فى ظروف خاصة فى ظل تفشى فيروس كورونا، وهو ما يٌعد رسالة إلى دول العالم بأن مصر قادرة على تنظيم البطولات، وعلى قدر المسؤولية على جميع المستويات.

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