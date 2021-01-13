الأنبا تادرس يتوج بشهادة أفضل شخصية لعام 2020 بحسب الأعلى للجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - يكرم المجلس الأعلى للجامعة العربية للشباب العربى، برئاسة الدكتور عبد الهادى درغام، والدكتورة سميرة سيفين رئيس فرع الجامعة فى مصر، الأنبا تادرس مطران ايبارشية بورسعيد وتوابعها كأفضل شخصية لعام 2020، على مستوى الوطن العربى والعالم.





ويأتى تكريم الأنبا تادرس لجهوده المبذولة فى تنمية المجتمع العربى، وخدماته الجليلة للمصريين والعرب بالمهجر، والعمل على وحدة الأمة العربية. وأكدت الدكتورة سميرة سيفين رئيس فرع الجامعة العربية للشباب العربى فى مصر، أن حصول الأنبا تادرس على شهادة الجامعة لأفضل شخصيات 2020، لما لمسناه من جهد فعال لخدمة المواطن والوطن، على الساحتين العربية والدولية، ولإثراء الحياة الثقافية، بما يُشيع روح المحبة والتسامح وقيم العدل والمساواة.

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