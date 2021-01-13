جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا أبرام مطران الفيوم ورئيس أديرتها، الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعه الفيوم، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.



جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا أبرام مطران الفيوم ورئيس أديرتها، الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعه الفيوم، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد. رافق المحافظ خلال الزيارة، وفقا لبيان صحفى، وائل أبو الهدى مدير العلاقات العامة بالجامعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جامعة الفيوم يهنئ الأنبا أبرام بعيد الميلاد المجيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.