صور.. الاستعدادات النهائية لاستضافة كأس العالم لكرة اليد بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، وفقا لبيان صحفى، إنه قد جرى الانتهاء من التجهيزات النهائية ووضع أعلام الـ32 دولة المشاركة فى البطولة داخل الصالة وبالطرق والشوارع المؤدية إلى الاستاد.

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات وأجهزة المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على مدار أيام البطولة، وذلك لإظهار الإسكندرية بالشكل الذى يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام أهلها وزوارها من دول العالم.

هذا وواصلت اليوم عدد من الفرق المشاركة فى البطولة - كرواتيا، وبيلا روسيا، واليابان، سلوفينيا، انجولا- تدريباتها بالصالة المغطاة ببرج العرب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق مدير عام استاد الإسكندرية.