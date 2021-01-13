منة عرفة تثير الجدل حولها بسبب مشهد مع الفنان محمد أنور

منة عرفة الفنانة الشابة، التي أثارت حالة واسعة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب شخصية "لوجي" التي تجسدها في مسلسل "إسعاف يونس" بطولة الفنان محمد أنور.

منة عرفة ليست فنانة كوميدية

كشفت منة، في لقائها في برنامج "عين أونلاين" مع شيرين سليمان، عن تخوفها في البداية من الدور نظرًا لأنه كوميدي وهي تعتبر نفسها ليست فنانة كوميدية من الدرجة الأولى.

وأوضحت منة عرفة، أن "لوجي" تعمل طبيبة وتحب "يونس" كثيرًا وتحاول أن تلفت نظره بأي طريقة لكنه لا يبادلها نفس المشاعر ووصل الأمر إلى حد شعوره بالقرف منها.

آخر أعمال منة عرفة

تواصل الفنانة الشابة منة عرفة تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل "شارع 9"، بطولة كل من الفنان محمود عبد المغنى وأحمد وفيق ورانيا يوسف ونيرمين الفقى، وهو من نوعية الأعمال الدرامية ذات الـ45 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل "شارع 9" فى حى من أرقى أحياء القاهرة، وهو حى المعادى وتحديدًا فى شارع 9، ويتضمن العمل دراما إنسانية وعلاقات اجتماعية متشعبة، كما يلقى الضوء على العديد من المشاكل التى تهم الأسرة المصرية، منها علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت وأيضًا مشاكل الزواج العرفى وغيرها.

الجدير بالذكر، أن مسلسل "إسعاف يونس" يعرض يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع على منصة Watch It من بطولة محمد أنور و الفنانة سارة سلامة وهناء الشوربجي ومنة عرفة ومحمد علي رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة وأحمد فهمي وعبير صبري ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي وكريم محمود عبد العزيز خلال الحلقات القادمة، والعمل من إخراج معتز التوني.