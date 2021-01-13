وزير التعليم العالى يقرر ندب أشرف العزازى لرئاسة قطاع شؤون الثقافة والبعثات

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارًا وزاريًا بندب الدكتور أشرف محمد العزازى، الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، للقيام بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى لمدة عام.





وكان الدكتور خالد عبدالغفار، قد كلف الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى برئاسة القطاع عقب تعيين الدكتورة كاميليا صبحى رئيس قطاع البعثات فى مجلس الشيوخ.

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