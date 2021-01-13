أعلنت شركة "الخطوط الجوية القطرية"، اليوم الأربعاء، أنها ستستأنف رحلاتها إلى مصر اعتبارا من 18 يناير الحالى، وأوضحت الشركة، في بيان نشرته عبر "تويتر"، أنها ستعيد تسيير الرحلات الجوية إلى مصر لتبدأ بالقاهرة اعتبارا من 18 يناير وتليها الإسكندرية فى الـ25 من الشهر ذاته.
وكانت شركة مصر للطيران قالت أمس الثلاثاء إنها تخطط لتشغيل رحلة يوميا إلى الدوحة إضافة رحلة أخرى في حالة زيادة الطلب، بعد إعلان عودة الطيران مع قطر.
وكانت وزارة الطيران المدنى، قد قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطرى اعتبارا من أمس الثلاثاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف الرحلات إلى مصر فى 18 يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.