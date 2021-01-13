مصر تفوز على تشيلى 35 / 29 فى افتتاح بطولة العالم لكرة اليد بحضور الرئيس .. صور

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تغلب منتخب مصر لكرة اليد على نظيره التشيلى 35 / 29 وبفارق 6 أهداف عن الفريق المنافس، في المباراة الإفتتاحية لبطولة العالم التي تقام بمصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى
وشهدت المباراة ندية من جانب المنتخبين ، لكن مهارة لاعبى الفراعنة وتألقهم حال دون تقدم المنتخب المنافس في المباراة ،حيث تمكن محمد ممدوح هاشم ، و يحيى خالد ، وسند ، و على زين ورفاقهم ، من إحداث الفارق في اللقاء ، بالإضافة إلى تألق الطيار في أن يكون سدا منيعا أمام لاعبى تشيلى ، وهو ما يجعل مهمة المنتخب المصرى سهلة، في المواجهتين المقبلتين أمام السويد و مقدونيا على الترتيب .
كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الفراعنة 18 \11 ، وسط سيطرة على أحداث اللقاء، و قدرتهم على إحكام السيطرة على صالة المباراة ، و التحكم في الكرة
ويقع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات :"السويد، تشيلي ومقدونيا" بعد اعتذار التشيك عن المشاركة في البطولة بسبب ظهور أكثر من 15 حالة كورونا فى الفريق، و هو عدد غير مسموح به تنظيميا.
وضمت قائمة الفراعنة 20 لاعباً، تضم 7 لاعبين محترفين، وهم كريم هنداوي دوبروجا سود كونستانتسا الروماني ومحمد ممدوح نادي دينامو بوخارست الروماني ويحيي عمر نادي فيسبرم المجري ومحمد سند نادي نيم الفرنسي وعلي زين نادي الشارقة الإماراتي وأحمد خيري نادي سيوا بوخارست الرومانى وأحمد هشام نادي نيم الفرنسي.
وسبق المباراة حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء ، ومسئولي الاتحاد الدولي لكرة اليد.
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