"زيرو أخطاء".. نجاح في ظروف صعبة لـ وزارة الطيران باختبار كأس العالم لليد

ليس بجديد على وزارة الطيران المدني، أن تنجح في إخراج تنظيم استقبال لحدث عالمي تستضيفه الدولة المصرية بشكل مشرف يليق بحجم الدولة، ولكن نجاح تنظيم استقبال الوفود والمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال هذه المرة، يستحق الثناء خاصة أنه جاء في ظل ظروف استثنائية تعاني منها صناعة النقل الجوي العالمي بصفة خاصة ودول العالم بشكل عام.

منذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها الدولة المصرية استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، جرت التنسيقات والترتيبات الفورية على مستوى كافة القطاعات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، بالتعاون أيضا مع والجهات المعنية بتنظيم البطولة والإشراف عليها، وبدأت هذه الترتيبات من مطار القاهرة الدولي بوابة مصر الرئيسية لاستقبال الضيوف.

على الفور، قررت سلطات الطيران المدني بتوجيه من وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه، توفير كافة الامكانيات واتخاذ التدابير اللازمة لاستقبال الضيوف المشاركين في البطولة، التي تأتي في ظروف استثنائية وسط انتشار كبير لجائحة وبائية تعاني منها دول العالم. كان هذا التحدي الأكبر أمام قطاع الطيران، هو كيفية تأمين وصول هذا العدد الكبير من الوفود والضيوف وقبلهم نحو ثلاثين منتخبًا مشاركين بالبطولة، دون أن يتعرض أي منهم لخطر الإصابة بالفيروس المتسجد الذي تواجهه دول العالم، أو يكون أي منهم أيضا سببًا في نقل العدوى، لذا كانت الترتيبات الوقائية لها الأولوية.

على أثرها، تم اتخاذ قرار بتخصيص صالة 4 بالمطار المعنية باستقبال الطيران الخاص، لإنهاء إجراءات وصول المنتخبات المشاركة في البطولة وأيضا الوفود والضيوف المشاركين، في الحدث العالمي الذي تستضيفه القاهرة في ظل ظروف استثنائية من انتشار جائحة الوبائية، وذلك منعًا لاختلاط هذه الوفود بالركاب المسافرين بصالات المطار.

وتم تشكيل فرق على أعلى مستوى من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي بتوجيهات من المحاسب مجدي إسحق رئيس شركة الميناء وبرئاسة الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة، الذي كان على رأس فرق الاستقبال للتعامل مع الضيوف، فكان بمجرد أن تصل طائرة منتخب إحدى الدول إلى المطار، يستقبله أمام سلم الطائرة فرق الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر بالمطار، لفحص جميع القادمين على متن الطائرة للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد.

بمجرد أن تنتهي الفحوصات الطبية اللازمة عند الطائرة، تتولى الأتوبيسات المعقمة التي تم تنظيم دخولها من باب 35 المخصص للبضائع نقلهم برفقة قوات تأمين مطار القاهرة الدولي بتوجيهات اللواء حسين منيع مدير أمن مطار القاهرة إلى الفنادق المخصصة لإقامتهم بالقاهرة، دون أن يختطلوا مع العاملين بالمطار سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها، يتبعها إرسال الأمتعة والمتعلقات الخاصة بهم بعد تعقيمها وتطهيرها.

يقابل تلك الترتيبات والإجراءات الحديدية التي اتخذتها وزارة الطيران، لتأمين استقبال المنتخبات، حملات ترويجية ودعائية حول البطولة العالمية التي تستضيفها الدولة المصرية، فقامت كل من شركة ميناء القاهرة الجوي، بتجهيز بانرات داخل صالات الركاب للترويج للبطولة، وتخصيص أيضًا لوحات إرشادية لتوجيه الضيوف القادمين من الخارج، مع توفير كافة المواد المعقمة والمطهرة داخل الصالات لمواجهة الفيروس.

بالتزامن معها أيضا، أطلقت الشركة الوطنية مصر للطيران برئاسة الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة، حملة دعائية وترويجية بدأتها بوضع شعار وتميمة البطولة علي مقاعد جميع الطائرات Head Reast وعلي اتوبيسات ومعدات الخدمة الأرضية للشركة لتعريف المسافرين عبر المطارات باستضافة الحدث، بالإضافة إلى اختيارها زيا موحدا لفرق العمل الموجودة بمصر للطيران ومطار القاهرة تحمل شعار البطولة لتكون بنفس الطابع وزي منظمي البطولة لتوحيد السمة والشكل العام للقائمين علي الحدث للإعلان والترويج عن استضافة مصر للبطولة، فضلًا عن طرح تخفيضيات بنسبة 20 % على أسعار جميع تذاكر السفر الدولية من وإلى مصر خلال فترة استضافة البطولة.

وبالتزامن مع انطلاق حفل افتتاح البطولة، زينت مصر للطيران صالات مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، بوضع بانرات دعائية خاصة بالبطولة العالمية، بالإضافة إلى تزيين بوابات السفر والوصول بتميمة حورس الخاصة بكأس العالم لكرة اليد، قابلها أيضا على الناحية الأخرى التواجد اللافت لجميلات الشركة الوطنية من الضيافة الجوية يرفعن شعار البطولة في حفل الافتتاح للترحيب بالمنتخبات المشاركة وبضيوف مصر المتواجدين.

وانطلق مساء اليوم الأربعاء، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المستمرة حتى نهاية يناير الجاري، في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزراء الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأعقب الحفل مباراة بين منتخبي مصر وتشيلي انتهت بفوز منتخبنا الوطني على نظيره تشيلي.