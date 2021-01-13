السياحة والآثار تطلق الفيديو الترويجي لمبادرة "شتي فى مصر"

أطلقت وزارة السياحة والآثار فيديو ترويجيا لمبادرة "شتي في مصر" والتي أطلقتها الوزارة ووزارة الطيران المدني، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، والتي سيتم تفعيلها بداية من 15 يناير الجاري وحتى 28 فبراير 2021.

وقد تم إطلاق المبادرة لتشجيع حركة السياحة الداخلية والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والجو المشمس وبمشاهدة المعالم الأثرية والتعرف علي الحضارة المصرية العريقة، من خلال منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان، بسعر موحد، ذهابا وإيابا، يتراوح مابين 1500 إلى 2000 جنيه شاملة الضرائب، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفنادق المشاركة في المبادرة فئات الثلاثة وأربعة وخمسة نجوم والتي ستطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الوجبات والضرائب والخدمة.

كما منح المجلس الأعلى للآثار تخفيض ٥٠٪ على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان.

وتقرر أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب ذهاب وعودة شاملة الضرائب خلال الفترة من ١٥ يناير إلى ٢٨ فبراير ٢٠٢١، بسعر موحد على النحو التالي:

من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر ١٥٠٠ جنيه مصري، وإلى أسوان ١٨٠٠ جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا ١٨٠٠ جنيه، وإلى مرسى علم ٢٠٠٠ جنيه.

وقد تم التاكيد خلال اطلاق هذه المبادرة علي ضرورة الالتزام بنسبة ال 50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقا لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.